В РФ врач-онколог Иван Карасев перечислил гражданам 4 самых опасных симптома рака

Врач-онколог перечислил 4 опасных симптома рака. По словам Ивана Карасёва, есть несколько симптомов, которые могут указывать на развитие онкологического процесса.

1 признак, который может говорить о развитии рака, боль. По словам эксперта, здоровое тело не болит просто так. При этом разные болезни ЖКТ очень схожи по симптомам. Спастические боли люди ощущают чаще после еды. Боль может возникать во время глотания пищи. Неприятные ощущения требуют немедленного обследования.

2 симптом, который может указывать на онкологию, повышенная температура. Если она держится неделю без других симптомов простуды, то нужно задуматься.

3 симптом - изменение цвета кожных покровов. Появляется желтушность либо излишняя бледность.

4 симптом - это резкое снижение веса. Если потеря составляет более 5 кг в месяц, на это надо тоже обратить пристальное внимание.