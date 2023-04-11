РИА Новости: Рок-певица из РФ Мара проинформировала о песнях для бойцов СВО ВС России

Как пишут РИА Новости, рок-певица Мара ездит регулярно в зону СВО. Там певица выступает с концертами в приграничных городах, госпиталях, полигонах.

Какие песни посвящены бойцам, почему ей нравится, когда зрители машут стульями и каково это было петь перед ранеными бойцами, выжившими после ударов по Макеевскому ПТУ на Новый год, Мара рассказала корреспондентам. Отвечая на вопрос журналистов о том, как ее изменили события на Донбассе, исполнительница ответила:

«Изменения во мировоззрении произошли еще в 2014 году. После первых моих поездок на Донецк, в Крым и Севастополь. Тогда стало понятно, каков будет путь и траектория движения РФ и русского народа. С того времени выпустила два альбома «Русская звезда» и «Война и мир». Все песни пропитаны этими событиями, они имеют к конфликту непосредственное отношение».