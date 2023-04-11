Сбежавший из РФ Милохин заявил, что Моргенштерна* расстроит роман экс-супруги с Бустером

Летом 2021 года рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом) и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. Но союз пары продлился недолго. Весной минувшего года жена скандального исполнителя опубликовала видеоролик на YouTube-канале, где откровенно призналась, что они с Алишером приняли решение расстаться.

После развода пары в Сети начали обсуждать новый роман Дилары. Теперь ее связывают романтически отношения со стримером Бустером. Впрочем, сам блогер утверждает, что их связывает с девушкой исключительно дружба.

Данную ситуацию прокомментировал друг Моргенштерна* Даня Милохин.

«У меня есть один друг, с которым у Дилары были ранее „мутки“, я не хочу говорить об этом. Одному человеку будет очень обидно. Короче, честно, мне это пофиг», — сказа Милохин блогер в интервью.

Стоит добавить, что долгое время Даня Милохин вместе с Моргенштерном* живут в Дубае.