Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфиры Первого канала

Съемки одновременно нескольких телевизионных проектов запланированы уже в апреле. О возвращении в эфиры познавательного телешоу «Кто хочет стать миллионером?» сегодня сообщил сайт КП.

По информации неофициальных источников, шоу «Кто хочет стать миллионером?» может действительно вернутся на экраны Первого канала. Как отмечает издание, у популярной передачи сменится ведущий.

Нелишне добавить, что решение об обновлении формата шоу могли принять из-за аннулирования всех договоренностей с обладателем франшизы. Ко всему прочему, на экраны телеканала «Россия» скоро времени вернется передача «Удивительные люди».

С 2001 года программа выходит на Первом канале. С декабря 2008 года ее ведущим является Дмитрий Дибров. С сентября 2010 года развлекательная игра выходит в обновленном формате.