Терапевт Елфимова заявила, что анальгин, капотен и аспирин могут представлять опасность для здоровья

Врач Ирина Елфимова сообщила, что широко используемые сегодня лекарства могут быть вредны и опасны для человека. Речь идет об анальгине, аспирине, капотене.

Если у человека есть язва желудка, то аспирин может спровоцировать обострение болезни и даже вызвать кровотечение. Специалист порекомендовала заменить аспирин на парацетамол, если нужно снизить температуру.

«Капотен нежелательно принимать без гипертонии. Самостоятельный прием лекарства без предварительного назначения может привести к стремительному падению давления и обмороку. Капотен может провоцировать нарушения сна, головокружение, учащенное сердцебиение», — отметила Елфимова.

Анальгин опасен для аллергиков. Аллергия может проявиться в виде сыпи на коже, отека слизистых оболочек рта и удушья. При длительном использовании препарат приводит к заболеванию крови, когда снижается количество тромбоцитов и лейкоцитов.