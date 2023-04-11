В Канаде зрители требуют вернуть им деньги после провального выступления Галкина в Торонто

Недавно шоумен Максим Галкин (признан иноагентом) дал свой очередной концерт в Торонто. Но далеко не всем зрителям пришлись по душе шутки российского комика. Отмечается, что некоторые канадцы вставали с мест и уходили еще задолго до окончания выступления.

Организаторам Галкина даже поступило требование вернуть деньги за потраченные билеты. Люди остались недовольны тем, что на всех выступлениях юморист повторяет одни и те же шутки.

Позже появились комментарии пользователей, которые посетили концерт и которым он не понравился. Юзеры написали о разочаровании и «заплесневелом совке».

«Галкин в Торонто — огромное разочарование. Можно было посмотреть любое его выступление в Ютуб в Израиле и США и не ходить на концерт. Видимо, ему никто давно ничего не пишет нового. Со сцены потянуло каким-то заплесневелым совком», — отмечают комментаторы.