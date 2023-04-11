«Вокруг ТВ»: Стало известно, кто навсегда покинул телешоу «Новые звезды в Африке» в 5-м выпуске

В 5-м выпуске телевизионного шоу «Новые звезды в Африке» участники боролись со страхом высоты. Звезды шли по канату над пропастью и без помощи линейки замеряли длину мотка ниток. При этом они собирали монетки. Три монеты принесла команде Медведева и всего лишь одну Иван Пышненко, который и вовсе сорвался с веревок.

Участники проекта обсудили, кто должен его покинуть в этот раз. Предлагали кандидатуру Дмитрий Кожомы и Дениса Лебедева. Однако у Дмитрия был иммунитет. Поэтому решили проголосовать против Наталии. Лебедев уверен, что это результат интриг Марии Погребняк. Также трое участников проголосовали за уход Андрея Свиридова.

Свиридов и Медведева отправились на решающее испытание. Им предстояло возвести башню, которая простоит 10 секунд. В итоге одержала уверенную победу Наталия, а Андрей навсегда покинул шоу.