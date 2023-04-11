Возлюбленную рэпера из РФ Тимати Валентину Иванову подозревают в беременности

Долгое время рэпер Тимати встречается с Валентиной Ивановой. СМИ неоднократно писали, что их отношения являются частью договора, в рамках которого исполнитель должен помочь модели обрести популярность.

Несмотря на слухи и догадки, пара все еще вместе. Недавно появилась информация о том, что Тимати сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. А сегодня журналисты написали, что девушка ждет от него ребенка.

Поводом для такого заявления стал недавний выход пары в свет. В Интернете появились новые снимки, на которых Валентина засветила свое помолвочное кольцо. Кроме того, пользователи обратили внимание на изменения фигуры Ивановой. У модели заметно округлился животик. Фанаты стали подозревать, что в ближайшее время рэпер станет многодетным отцом.