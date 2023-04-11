Журналист РФ Кушанашвили раскритиковал запустившую курс по похудению певицу Полину Гагарину

Ведущий и журналист РФ Отар Кушанашвили в Ютуб-шоу «Каково?!» высмеял российскую певицу Полину Гагарину. Дело в том, что исполнительница запустила авторский курс по похудению.

«Гагарина смешно объяснила, зачем ей нужен марафон. Просто у нее денег до фига. Зачем ей эти курсы, чтобы люди похудели? Никто ведь не хочет худеть, я так вижу с 1992 года! Все высказывают намерение похудеть, однако никто не занимается этим, только жиреют», – высказался Кушанашвили.

Отар также добавил, что новый спортивный курс Гагариной не будет пользоваться спросом. Граждане РФ сильно обленились. По мнению журналиста, этот марафон купят разве поклонники Полины.