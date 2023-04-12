В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за вопроса о мигрантах

Практическое руководство Италии приняло решение о введении в государстве режима чрезвычайной ситуации в связи с обострившимся миграционным вопросом. Руководитель итальянского правительства Джорджия Мелони заявила, что такой режим вводится, чтобы способствовать принятию более оперативных мер реагирования на ситуацию с увеличением количества прибывающих в Италию мигрантов.

Ввести режим чрезвычайного положения предложил министр по гражданским вопросам и морской политике Нелло Мусумечи. Правительство решило принять его предложение. Дело в том, что за последние дни в Италии резко увеличилось количество приезжающих из северной Африки через Средиземное море мигрантов.