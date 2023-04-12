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В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за вопроса о мигрантах

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В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за вопроса о мигрантах
В Мире
Фото из открытых источников

Практическое руководство Италии приняло решение о введении в государстве режима чрезвычайной ситуации в связи с обострившимся миграционным вопросом. Руководитель итальянского правительства Джорджия Мелони заявила, что такой режим вводится, чтобы способствовать принятию более оперативных мер реагирования на ситуацию с увеличением количества прибывающих в Италию мигрантов.

Ввести режим чрезвычайного положения предложил министр по гражданским вопросам и морской политике Нелло Мусумечи. Правительство решило принять его предложение. Дело в том, что за последние дни в Италии резко увеличилось количество приезжающих из северной Африки через Средиземное море мигрантов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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