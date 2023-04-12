Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»

Военный эксперт Константин Сивков берется утверждать, что старые советские танки Т-54, которые Россия начала отправлять на фронт, по характеристикам ничем не уступают немецким «кошкам». Речь не о продвинутой второй версии, а об их предшественниках - боевых машинах Leopard 1.

По словам Сивкова, у этой бронетехники из ФРГ довольно мощные пушки, но они работают без противотанковых комплексов. А вот у старых советских Т-55 они имеются. Боевые машины оснащаются ракетами «Кастет», которые в состоянии пробить «броню» противника.

«Т-55 ничуть не хуже, а даже лучше, чем Leopard 1», — заверил Сивков.

Он напомнил, что советские боевые машины - в частности, вышеупомянутые Т-55 и Т-62 - весьма неплохо себя зарекомендовали в ходе афганской войны. Сивков считает, что в зоне СВО эти танки будут применяться все активнее и активнее.

У России их еще много, подчеркнул эксперт, поэтому решение командования об использовании старой тяжелой бронетехники выглядит оправданным.