Александра Стриженова опасается, что ее родных детей заберут в детский дом

Недавно Александра Стриженова рассказала поклонникам о том, что ждет шестого ребенка. Как призналась звезда, беременность у нее протекает неблагополучно. Она не уверена в своем будущем и будущем своих детей.

35-летней Александре предстоит кесарево сечение из-за поставленного врачами диагноза симфизит. Женщина переживает, что в случае трагедии никто не позаботится о ее наследниках. Стриженова добавила, что мечтает вырастить детей до совершеннолетия, чтобы они вступили во взрослую жизнь.

Если меня вдруг не станет, то что будет с детьми? Неужели их в детский дом? Неужели в приют? А что, если пойдет что-то не так на операции, как страшно, - написала взволнованная Александра.

Напомним, ранее многодетная мама признавалась, что всего пережила 12 беременностей. При этом женщина 5 раз сделала аборт, один раз беременность закончилась выкидышем. Два года назад блогер развелась с мужем Артуром. В настоящее время она проживает без отца своего шестого ребенка.