Ани Лорак планирует заработать около 4 миллиона рублей за один концерт в Москве

Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая сейчас переживает не лучшие времена, выступит с концертом в столичном «Крокус Сити Холле» в Москве. Стоимость билета составит 600 тысяч рублей. Стоимость вип-места оценивается еще дороже. В связи с этим певица за одни вечер может выручить порядка 4 млн рублей. Об этом заявила промоутер Нигилина Мельникова.

«У Лорак будет сольник, с декорациями, соответственной подготовкой, поэтому думаю, что получит более 4 миллионов рублей. Она себя позиционирует, как артистка первого эшелона».

Аппетиты исполнительницы из Украины возмутили москвичей. Особенно негодует общественность по поводу неясной политической позиции артистки. Взгляды Ани на СВО не были четко обозначены. Звезда пытается по-прежнему занять двойственную позицию, за что подвергается жесткой критике в не только на родине, но и в РФ России. Очевидно, она не хочет портить отношения как россиянами, так и с соотечественниками.