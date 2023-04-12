Царьград: актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на российских чиновников

Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград».

По словам экономического обозревателя Юрия Пронько, в РФ нарастает сопротивление к «искусству», которое русским навязывали культурные либеральные элиты. Худрук Государственного академического Малого театра Юрий Соломин выступил с заявлением. Народный артист считает, что нужно заканчивать с искажением произведений русской классики. Шукшина согласна с позицией коллеги. Она выступила с речью на первом заседании Культурного фронта, которое прошло 7 апреля.

Нужен закон, поскольку существует указ президента Владимира Путина о духовно-нравственных ценностях, однако никто его не исполняет. Подобные указы обязательно должны обрастать законами или подзаконными актами. Обязательно. Иначе невозможно воздействовать на чиновников, в первую очередь на либеральных, занимающихся культурной политикой. Пока они продолжают разрушительную деятельность, — отметила Шукшина.