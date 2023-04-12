Дочь певца Александра Серова Мишель сообщила о композиции, которая довела ее до слез

Дочь Александра Серова Мишель продолжила карьеру звездного отца. Она занялась музыкальным творчеством 10 лет назад. Девушка записывает песни и выпускает альбомы.

На днях молодая артистка поделилась впечатлениями от того, что впервые свою песню услышала по радио.

Ребята, знаете, не буду стесняться показывать это. Я реву от того, что сейчас услышала впервые в жизни на радиостанции свою песню. Это для меня большой праздник, я в первый раз за 10 лет это услышала, - откровенно заявила Мишель.

Дочь Серова прикрепила видео со слезами. Ее композицию «Чувствую» стали активно крутить на радио «Дача». Сама певица призналась, что год ждала дебюта на радиовещателях РФ, поэтому так эмоционально отреагировала на появление трека в эфирах.

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