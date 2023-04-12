Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова воссоединилась с Мондезиром Свет-Амуром

Экс-участники скандальной телестройки «Дом-2» Юлия Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур в прошлом месяце расстались. Поводом для разрыва стали многочисленные недопонимания между супругами.

На днях девушка поделилась новыми кадрами, на которых ее бывший отправляется на прогулку с двумя сыновьями. По словам Ефременковой, Мондезир приехал помочь с детьми, поскольку ей сейчас необходима поддержка. Впрочем, Юлия отметила, что отношения с мужчиной закончились.

Мы вместе не живем, на это есть причины, озвучивать их просто не хочу. Было все хорошо, мы бы не разошлись, - написала участница реалити-шоу.

Также телезвезда подчеркнула, что они с Свет-Амуром хорошо общаются, но исключительно как родители общих близнецов.