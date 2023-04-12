Ольга Бузова заявила: «Могла бы выйти замуж хоть сегодня»

Оля Бузова не отрицает, что у нее ест много поклонников. Более того, как говорит поющая телеведущая, она может выйти замуж хоть сегодня. Артистка уверена, что ради нее даже ЗАГСы бы открыли в вечернее время.

Оля призналась, что сейчас одна. Девушка полностью погрузилась в работу. Бузова планирует покорять новые вершины. В скором времени телезвезда выпустит новую песню, а еще она планирует снять короткометражный кинофильм к треку и хочет отправить его на фестиваль в Канны.

Напомним, более пяти лет назад артистка пережила развод с Дмитрием Тарасовым. Ольга говорит, что он изменял ее с Анастасией Костенко, с который пять лет счастлив в браке. У исполнительницы были отношения с Давой, но здесь тоже не получилось. Певица пожаловалась, что рэпер поднимал на нее руку. Сам Давид отмечал, что светская львица поставила ему ультиматум: либо работа, либо она. Он выбрал карьеру.