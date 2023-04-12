Муж актрисы РФ Лии Ахеджаковой проинформировал о ее состоянии здоровья после обвинений в госизмене

Муж народной артистки РФ Лии Ахеджаковой рассказал изданию «Абзац», в каком состоянии сейчас находится 84-летняя актриса. Владимир Персиянинов проинформировал о состоянии жены после новостей о том, что ее хотят обвинить в госизмене и даже признать иностранным агентом.

Ранее появились новости, что звезда кинематографа планирует покинуть Россию. Однако ее отрицает эти слухи. Лия Меджидовна сейчас находится в Москве, и не желает никуда уезжать.

Ей нужно время, чтобы не реагировать на выпады в свой адрес, - заявил Персиянинов.

Следует добавить, что на днях артистка уволилась из «Современника». Театру она посвятила более 40 лет своей жизни. На Ахеджакову поступило большое количество жалоб из-за ее гражданской позиции.