«Непозволительная роскошь»: SHAMAN признался, от чего вынужден отказаться ради работы

31-летний SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) ответил на вопрос о стычках с членами команды. От отметил, что во время выступлений случаются различные инциденты: начинаются проблемы со светом и звуком, происходят поломки аппаратуры и прочие непредвиденные обстоятельства.

При этом артист не устраивает разборки и ни с кем не конфликтует. Он говорит, что не хочет растрачивать свою энергию на подобные вещи. По словам Ярослава, тратится на эмоции для него - непозволительная роскошь, поскольку их он приберегает для поклонников, чтобы выйти на сцену и там дать жару.