Невестка Примадонны Аллы Пугачевой Виктория Фадеева скончалась в возрасте 48 лет

Умерла Виктория Фадеева, экс-жена племянника Аллы Борисовны Влада Пугачева. Женщине исполнилось 48 лет. Ее не стало осенью минувшего года. Умерла родственница Примадонны во сне. Причина кончины - проблемы со здоровьем, вызванные наркотической зависимостью.

«Она во сне умерла. Ее сердце остановилось», — рассказал источник, знакомый с семьей.

Влад оформил развод с супругой, после чего женщина уехала в родные края. Виктория покончила с запрещенными препаратами, но не смогла избежать печальных последствий их приема.

После смерти Фадеевой опеку над ее сыном забрала Пугачева. Сегодня он находится в семье водителя Аллы Борисовны, получив недвижимость в Москве, которая является подарком от Примадонны.