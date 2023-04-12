Новым участником шоу «Звезды в Африке» станет известный российский рэпер

В последнем выпуске нового сезона в звездном коллектив приняли решение попрощаться с Андреем Спиридоновым. Участник появился в на проекте относительно недавно. Однако он так и не смог продержаться в шоу долго. Теперь на место Андрея, судя по всему, и придет 34-летний Степанов.