NVL: У исполнителя РФ SHAMAN появился сильный конкурент в лице певца Руслана Баринова

Менее года назад певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прославился на всю страну своими патриотическими хитами. Исполнитель регулярно выпускает новые композиции и радует публику музыкальными видеоклипами. Однако не исключено, что вскоре артсит может лишиться своей популярности.

Как сообщается, у Ярослава появился серьезный конкурент. Музыкант пишет музыку в похожем стиле, воспевая в своем творчестве любовь к Родине и патриотизм. Речь идет о певце Руслане Баринове. Накануне он выпустил трек «Крылья», который стремительно набирает популярность.

Впрочем, когда Руслана спрашивают о том, готов ли он занять место SHAMAN, он дает отрицательный ответ. По мнению исполнителя, у каждого свой творческий путь.

«Многие меня сравнивают с Шаманом, но я так скажу: у нас разные направления, хотя, возможно, они схожи», — сказал Баринов.