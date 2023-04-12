Ольга Орлова показала в Сети ремонт нового дома с огромным участком и черным фасадом

В жизнь Ольги Орловой происходят перемены. Об этом сама телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети. 45-летняя певица показала подписчикам новый роскошный дом с огромным участком и черным фасадом. Долгожданный переезд состоится ближе к лету.

Строители уже приступили к внутренней отделке двухэтажного особняка. Орлова показала стильный фасад жилища с огромными панорамными окнами.

"Мне не верится, но говорят, что через два месяца въедем," - написала артистка.

На участке экс-солистки «Блестящих» завершаются работы по ландшафтному дизайну. Ольга похвасталась ровным зеленым газоном и тропинками с красивыми кустами. Вместе с ведущей в доме будут жить ее муж Валерий, сын от первого брака Артем, недавно рожденная дочь Аня и питомцы.