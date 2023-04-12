Стало известно об исчезновении 1 млрд рублей из благотворительного фонда актрисы Чулпан Хаматовой

Популярная актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая из РФ, стала участницей крупного скандала. На этот раз 47-летнюю артистку обвинили в незаконном переводе денежных средств из своего фонда, пишет Царьград.

Чулпан сбежала из России в Ригу около года назад. Актриса нашла работу в местном театре, хотя ее гонорары намного меньше, чем на родине. Артистка не перестает критиковать РФ, где в настоящее время не пользуется былым успехом.

Но как призналась сама Хаматова, выходить на сцену с каждым разом ей намного сложнее. На какие средства продолжать жить, она, по всей видимости, давно придумала.

Есть информация о том, что звезда при помощи подставных фирм по обманным схемам вывела 1 млрд рублей из фонда "Подари жизнь". По крайней мере, об этом сообщают источники Телеграм-канала "Я вам расскажу".