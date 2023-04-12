Прокуратуру попросили проверить певицу Орбакайте и ее сына на предмет финансирования ВС Украины

Ассоциация патриотических сил Юга России обратилась с заявлением в прокуратуру. В нем говорится о необходимости провести проверку эстрадной певицы Кристины Орбакайте и ее сына Никиты Пресняковова на предмет финансирования ВС Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По мнению общественников, дочь Примадонны проживает в Америке, а приезжает в Россию лишь для зарабатывания денег. Сотрудники ассоциации утверждают, что певица нередко выступает в цветах украинского флага, а также помогла старшему сыну покинуть РФ и переехать в Америку.

Ассоциация написала заявление в СК, попросив в случае подтверждения финансирования ВСУ изъять у артистки 105-метровую квартиру в центре Москвы, которая принадлежала когда-то Пугачевой. В 2014 году Примадонны переписала элитную недвижимость на наследницу.

Напомним, что ранее сын Орбакайте опроверг информацию о получении гражданства Соединенных Штатов.