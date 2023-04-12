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Резко похудевшая актриса из РФ Глафира Тарханова неприятно удивила поклонников своим внешним видом

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Резко похудевшая актриса из РФ Глафира Тарханова неприятно удивила поклонников своим внешним видом
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Фото из открытых источников

Актриса из РФ Глафира Тарханова поделилась новой фотографией, сделанной во время своей прогулки на яхте. В социальной сети она также похвасталась приобретением. Артистка купила закрытый купальник, который не оставляет следов во время загара. Довольная знаменитость записала видеоролик, на котром показала, как выглядит в обновке.

Поклонников удивил вид Глафиры. Дело вовсе не в купальнике. Поклонники обратили внимание, что артистка сильно изменилась. Многим юзерам не понравилась новая прическа Тархановой в стиле афро с накладными прядями кислотного цвета.

По всей видимости, актриса решилась на новый стиль ради работы, однако ее подписчики оказались не готовы к такому образу. Также они отметили, что звезда сильно «отощала».


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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