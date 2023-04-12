Резко похудевшая актриса из РФ Глафира Тарханова неприятно удивила поклонников своим внешним видом

Актриса из РФ Глафира Тарханова поделилась новой фотографией, сделанной во время своей прогулки на яхте. В социальной сети она также похвасталась приобретением. Артистка купила закрытый купальник, который не оставляет следов во время загара. Довольная знаменитость записала видеоролик, на котром показала, как выглядит в обновке.

Поклонников удивил вид Глафиры. Дело вовсе не в купальнике. Поклонники обратили внимание, что артистка сильно изменилась. Многим юзерам не понравилась новая прическа Тархановой в стиле афро с накладными прядями кислотного цвета.

По всей видимости, актриса решилась на новый стиль ради работы, однако ее подписчики оказались не готовы к такому образу. Также они отметили, что звезда сильно «отощала».



