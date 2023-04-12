Родившая сына дочь певицы Славы пожаловалась на первые трудности материнства

30 марта 2023 года дочь певицы Славы Александра Морозова впервые стала мамой. Теперь молодая мать делится регулярно с поклонниками соцсети подробностями своего материнства.

На днях наследница певицы, родившая сына, в личном микроблоге поделилась трудностями в воспитании ребенка.

Состояние немного раздавленное. У меня не получается поспать вместе с ребенком. Надеюсь, что завтра удастся выспаться, у Андрея будет выходной, - отметила Морозова.

Также девушка призналась фанатам, что испытывает усталость и не может даже немного отдохнуть. Ее муж Андрей Дедов помогает в воспитании наследника. А сама Слава пока не виделась с внуком, поскольку приболела.