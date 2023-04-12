Российский актер театра и кино Андрей Чадов намекнул, что скоро женится

Российский актер Андрей Чадов поделился в социальных сетях опубликовал новую фотографию. В кадре он предстал с возлюбленной Анастасией. Снимок артист театра и кино сопроводил подписью, неожиданно объявив, что они с избранницей уже находятся в новом статусе.

Довольная жена, довольный муж, - написал Алексей.

Подписчики Чадова начали поздравлять своего кумира со свадьбой. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Андрей и Анастасия не комментируют личную жизнь.

Некоторые пользователи обратили внимание не только на статус отношений возлюбленных, а и на обновленный имидж девушки. На фото она позирует с новым цветом волос. Быть блондинкой, по мнению фанатов, ей очень идет.