Сбежавший от мобилизации Никита Пресняков проинформировал о возвращении из США в РФ

Российский певец Никита Пресняков отреагировал на слухи о получении американского гражданства. Музыкант опроверг эти слухи. Также артист неожиданно сделал важное заявление.

Старший внук Примадонны переехал в США вместе с Аленой Красновой (жена исполнителя) осенью минувшего года. Там Никита взял себе псевдоним Nick Pres. Также он начал работать клипмейкером. Несмотря на то, что Пресняков-младший хорошо устроился за океаном, он раздумывает о возвращении в РФ.

"Это неправда, не получал гражданство Америки. Есть даже мысли вернуться обратно в РФ," сказал он.

Как известно, Никита и Алена поселились в Калифорнии. Роскошное жилище внуку Пугачевой отдала Кристина Орбакайте. Поговаривают, певица владеет собственной недвижимостью в Америке.