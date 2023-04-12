Стало известно, как выглядит вдова Михаила Задорнова спустя 6 лет после его смерти

Стало известно, как сейчас выглядит вдова Михаила Задорнова спустя шесть лет после смерти юмориста. Фото с Еленой Бомбиной появилось в микроблоге дочери писателя.

33-летняя Елена является активной пользовательницей соцсетей. Нередко она радует подписчиков архивными снимками. На днях она решила поздравить Ирину Безрукову с 58-летием. Дочь Задорнова опубликовала фото, на котором виновница торжества запечатлена сс ее матерью. Поклонники узнали, как в настоящее время выглядит вдова артиста.

Елена буквально очаровала подписчиков. Многие пришли в восторг от внешности Бомбиной. Поклонники называли женщину восхитительной, изумительной, потрясающей, «богиней».

Напомним, что Михаил Задорнов познакомился с Еленой Бомбиной, когда его брак был на грани развода. В 1990 году у них родилась дочка. Отношения возлюбленные официально зарегистрировали в 2009 году. В 2017 сатирик скончался в возрасте 69 лет.