StarHit: Украинская певица Полякова назвала Лорак «человеком без совести»

Популярная украинская певица Ольга Полякова появилась в студии телеканала, где ответила на вопросы телеведущих. В беседе артистка презрительно отозвалась об Ани Лорак, сегодня работающей в России.

Оля много лет критикует свою коллегу. Особенно стало доставаться Ани после отъезда в РФ. Сама Лорак призналась, что на нее объявили охоту и устроили травлю на родине.

Который день все СМИ визжат-кричат от заявления Лорак о том, что на Украине ее заказали, не давали ей работать, политические силы ставили какие-то условия. Однако им заказчика назвать не может. Заказчик - я! Хотела быть самой лучшей певицей во всей Украине, собирающей стадионы, самой популярной в стране. Этот трон я хотела занять, чтобы стать королевой и номером один! Я заказала не только Лорак, еще Лобода говорила про какие-то проплаченные акции против нее…

Я вам так скажу: ее нужно вычеркнуть из памяти! Это человек без совести. Она сказать никакой конкретики не может. Все вы знали и понимали — тогда и сейчас! Вы хотели денег, вот и все! Никакого оправдания ей быть не может.