Супруга Константина Ивлева впервые рассказала, как реагировала на оскорбления от его экс-жены

Молодая жена Константина Ивлева впервые рассказала о том, как реагировала на оскорбления его экс-супруги Марии. Валерия Куденкова и известный российский шеф-повар познакомились в 2020 году. Ивлев тогда ещё состоял в браке. Супруги воспитывали двоих общих детей. Несмотря на то, что отношения с Валерией он начал только после официального развода, Мария нелестно отзывалась о Куденковой.

Женщина обвинила Валерию в том, что она из семьи увела мужа и отца. К тому же, она заявляла, что юная невеста шеф-повара работала в области интимных услуг. В социальной сети Валерия решила рассказать, как реагировала на эти оскорбления.

"Абсолютно спокойно. Во-первых, люди в основном делятся тем, чего у них много. Чаще всего они говорят о себе," - сказала Куденкова.