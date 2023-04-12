Телеведущая и многодетная мама Барановская удивила всех на красной дорожке

Во вторник, 11 апреля, в московском ресторане Crocus City Hall прошла церемония вручения наград Brand Awards 2023. В это вечер никто не скучал.

Вручение наград сопровождалось самыми эффективными номерами. Ведущими церемонии награждения стали Игорь Скрипко и Эльмира Аббасова, а также Максим Привалов и Юлия Барановская. Для столь торжественного вечера популярная телеведущая и многодетная мать выбрала романтичный наряд с открыти плечами. Этим Юлия чем приковала к себе внимания всех присутствующих.

Открывал программу госпел-проект РФ и СНГ Gospel Team. Также на сцене выступила Лариса Долина. Народная артистка исполнила композицию «Двое на ветру». При этом студенты, которые находятся на обучении у исполнительницы, тоже выступили с ее легендарным треком «Погода в доме».



