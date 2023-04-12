Телеведущая и многодетная мама Барановская удивила всех на красной дорожке

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В РФ вскоре появится новая вакцина на основе «Спутника». Ее действие направлено против штамма «омикрон». Об этом рассказал Анатолий Альтштейн. По
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, на что он рассчитывает со стороны политического руководства Российской Федерации в случае,
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Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград». По словам
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Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она
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