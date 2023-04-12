В РФ поклонники потребовали вернуть настоящего певца Филиппа Киркорова на сцену

В последнее время внешний вид Филиппа Киркорова резко изменилась. За последние три месяца поп-король российской эстрады несколько раз пользовался услугами пластического хирурга. Артист подкорректировал фигуру и лицо.

Однако многим фанатам новый образ певца совершенно не нравится. После того, как Киркоров выложил видео в сеть, поклонники начали негодовать. Пользователи заявили, что перед ними не настоящий Филипп Бедросович, а двойник. Юзеры нашли немало доказательств того, что это дубликат. В кадре они увидели голубые глаза, тогда как у Киркорова глаза темно-карие. Да и голос не его. Поклонники потребовали вернуть настоящего Филиппа.

Напомним, что в апреле поп-король посетил церемонию вручения Heat Music Awards в новом образе. Многие отметили резкое изменение его лица.