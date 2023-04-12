Вернувшегося в Россию Данила Козловского может постигнуть судьба Ахеджаковой и Назарова

Вернувшийся в РФ Данила Козловский может повторить судьбу Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова. Карьера актера оказалась под угрозой. Ранее артист раскритиковал СВО и уехал в США, где надеялся построить карьеру в Голливуде. Но в Америке его таланты не пригодились.

Сообщается, что Козловский вернулся в Россию. Об этом говорят появившиеся в Петербурге и Москве афиши, рекламирующие постановки с ним в главной роли. Это вызвало негодование со стороны россиян.

Например, Владимир Бортко уверен, что Данила больше не должен работать в РФ после того, что наговорил про родину. И наверняка все театры занимают такую же позицию. В МХТ Чехова сообщили, что в благотворительной постановке "Поколение Маугли", в котором должен был играть актер, его заменят на резидента Comedy Club Тимура Родригеса.