«Вокруг ТВ»: Стало известно имя еще одного участника реалити-шоу «Новые звезды в Африке»

Участники шоу «Новые звезды в Африке» продолжаются выживать в экстремальных условиях. На место выбывших приходят другие.

В новом выпуске шоу команды попрощались с Андреем Свиридовым. Он на проекте появился недавно, но долго там не задержался. Стало известно, что новым конкурсантом является рэпер ST. Александр Степанов (настоящее имя артиста) близко общается с Ольгой Бузовой и даже является автором ее песни «Мало половин».

Хот ясам исполнитель не подтвердил эту информацию. Точно можно будет это утверждать лишь после выхода на экраны нового воскресного выпуска передачи.

Отметим, что в минувших выпусках шоу Наталья Медведева стала претенденткой на уход. Актриса не слишком успешно выполнила задание. Иван Пышненко совсем не справился с конкурсом и отправился домой.