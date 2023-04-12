АиФ: «Зачем ты в Россию лезешь?» У народа заявления артистки Вайкуле не нашли поддержки

Лайма Вайкуле на днях дала очередное интервью YouTube-каналу. Артистка заявила, что следующим президентом России должен стать Максим Галкин (признан иноагентом). У жителей РФ такие высказывания вызвали вал возмущения.

Продюсер Дмитрий Ашуров желание Вайкуле видеть Галкина президентом назвал «щенячьим популизмом». А шоумен Оскар Кучера интервью Лаймы так прокомментировал: «Еще один пук из параллельной реальности, она показывает полный неадекват».

Многочисленные интервью исполнительницы в Сети вызвали эффект, совершенно противоположный тому, на который рассчитывала певица— яростное негодование.

«Совсем кукуха уже съехала».

«А она всегда была адекватной? Как не вспомню ее интервью, с высокомерием себя вела».

«Палата номер шесть заждалась эту каргу!»

«В Европе деменция - очень распространенная болезнь и передается воздушно-капельным путем. Простите эту старушку», - написали пользователи.