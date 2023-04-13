43-летнюю модель и телеведущую РФ Викторию Боню подожгли на массажном столе

Популярная ведущая Виктория Боня не так давно посетила салон красоты. На массажном столе девушку буквально подожгли. Это напоминало настоящий сеанс экзорцизма.

То, как звезда лежит под горящей простыней, она показала в микроблоге в Сети. На одном кадре голова Вики накрыта полыхающим полотенцем. После сеанса экс-участница популярной телестройки "Дом-2" решила поделиться с подписчиками своими впечатлениями от данной процедуры.

Знаменитость призналась, что после такого массажа у нее есть ощущение того, что она с себя сняла старый панцирь и полностью обновилась. Процедуру проводят с целью очищения. То, что произошло, Боня сравнила с чудом. При этом стоит подчеркнуть, что ведущая любит подобные эксперименты и нетрадиционную медицину.