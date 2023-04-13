Журналисты «Global Times» выразили мнение о политике США

В издании «Global Times» опубликована статья, авторы которой выразили свое мнение о политике американского политического руководства на международной арене.

По мнению авторов, США установили в геополитике достаточно высокую степень своего влияния и не хотят от этого отказываться. Между тем, считают журналисты, эта ситуация противоречит интересам многих других государств, которые проводят политику по сопротивлению США.

Авторы публикации считают, что основные тенденции в геополитике сводятся к формированию многополярности. Поэтому, уточнили они свое мнение, на международной арене США противостоят не столько Российской Федерации и Китаю, сколько в целом многим другим государствам.

«США противостоят не Китаю и не России, а тенденции к многополярному миру и призыву к улучшению международного порядка», – отмечено в публикации.