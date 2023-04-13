Журналисты «Global Times» выразили мнение о политике США

В 2021 году в Санкт-Петербурге пообещали построить «уникальный для России» автопарк электробусов. Однако амбициозная идея «забуксовала» уже на этапе
В РФ вскоре появится новая вакцина на основе «Спутника». Ее действие направлено против штамма «омикрон». Об этом рассказал Анатолий Альтштейн. По
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, на что он рассчитывает со стороны политического руководства Российской Федерации в случае,
9 апреля 2023 года экс-солистка группы «ВиаГра» Альбина Джанабаева отпраздновала 44-летие. В честь праздника певица решила поделиться новым фото, на
Григорий Лепс проехал открытие Gucci Сafe (Iccug Efac), которое запустили рэпер Тимати, певец Егор Крид с ресторатором Антоном Пинским. Исполнитель
Любовь Толкалина часто радует многочисленных фанатов своими откровенными снимками. На этот раз примеру матери последовала дочь актрисы Мария
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она
Корь - это острая инфекционная болезнь, поражающая кожу, верхние дыхательные пути. По словам врача лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, эту болезнь
Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш
Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских