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Журналисты «Global Times» выразили мнение о политике США

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Журналисты «Global Times» выразили мнение о политике США
В Мире
Фото из открытых источников

В издании «Global Times» опубликована статья, авторы которой выразили свое мнение о политике американского политического руководства на международной арене. 

По мнению авторов, США установили в геополитике достаточно высокую степень своего влияния и не хотят от этого отказываться. Между тем, считают журналисты, эта ситуация противоречит интересам многих других государств, которые проводят политику по сопротивлению США. 

Авторы публикации считают, что основные тенденции в геополитике сводятся к формированию многополярности. Поэтому, уточнили они свое мнение, на международной арене США противостоят не столько Российской Федерации и Китаю, сколько в целом многим другим государствам. 

«США противостоят не Китаю и не России, а тенденции к многополярному миру и призыву к улучшению международного порядка», – отмечено в публикации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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