Белорусскую певицу Наталью Подольскую осудили за откровенный образ на дне рождения своего супруга

9 марта 2023 года Владимир Пресняков отпраздновал 55-летие. Недавно певец выкроил свободное время и провел вечеринку для друзей, родственников, близких, коллег. Жена артиста Наталья Подольская выбрала для торжества откровенный наряд. Из-за этого была раскритикована в соцсетях.

Певица посетила праздничный вечер в короткой черной юбке, которая продемонстрировала ее ноги. Коллеги поддержали выбор белорусской певицы, отметив ее красоту и женственность. А вот поклонники остались недовольны. Они оставили много негативных оценок. Некоторые фанаты считают, что фигура Подольской далека от идеала, поэтому ей не нужно носить мини-юбки.

Нашлись подписчики, напомнившие о возрасте Натальи. Они вежливо попросили соответствовать ему. Но большинство поддержало артистку. По их мнению, жена Преснякова обладает хорошей фигурой, которую может смело всем показывать.