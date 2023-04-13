Блогер и ведущая Настя Ивлеева решила закрутить роман с курьером из Санкт-Петербурга

Блогер и ведущая Настя Ивлеева пыталась построить личную жизнь на романтическом проекте «Сердце Ивлеевой». Однако звезда потерпела неудачу.

В своем микроблоге теледива рассказала поклонникам, что не против закрутить роман с курьером из Санкт-Петербурга.

«Друзья, петербуржцы, у вас какие-то сумасшедшие курьеры работают, мы просто в шоке. Третья доставка, один курьер симпатичнее другого! Я в шоке. Короче, придумала, что ближе к лету сюда опять приеду на месяц пожить – как-то свою личную жизнь устрою», – написала в соцсети Настя.

Напомним, с 2019 по 2021 год Ивлеева была замужем за Элджеем. Несмотря на развод, экс-супруги поддерживают хорошие отношения. Этим самым они периодически дают поклонникам надежду на воссоединение.