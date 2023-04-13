Диджей Катя Гусева сообщила, что пригласила певца Филиппа Киркорова на свою свадьбу

Экс-«невеста» Филиппа Киркорова Катя Гусева удивила поклонников. Девушка сообщила, что выходит замуж за адвоката Михаила Сазанова.

Как рассказала ди-джей, она во сне увидела будущего мужа. По словам Гусевой, она написала ему первой, вскоре у них завязался роман. Пара готовится к торжеству. К тому же, Екатерина призналась, что среди гостей будет обязательно Филипп Киркоров. Несмотря на то, что у них с поп-королем ничего не сложилось, звезда относится к этому положительно.

«Я очень люблю Филиппа. Это близкий мне человек, он в свое время протянул мне руку. Считаю, что история популярности благодаря ему имеет место, он мне очень помог, всегда поддерживал», - сказала Гусева.

Также девушка призналась, что ей нравится новый имидж певца. По ее мнению, Киркорову идут изменения во внешности.