«Царьград»: Как украинский «десант» захватил шоу-бизнес в РФ

Почему в российском шоу-бизнесе не пробились новые отечественные артисты и как его захватил украинский "десант" изданию Царьград рассказал Владимир Киселёв.

По словам руководителя группы "Земляне", ошибку допустили "мастодонты" отечественного шоу-бизнеса (Пугачёва, Кобзон, Лещенко и многие другие):

Одно "но" – все они были крепенько "взрослые". Дифференцировали, кому можно, а кому нельзя работать. Прикрыв авторитетом и телами все амбразуры для вхождения чего-либо нового, - сказал Киселёв.

Музыкант отметил, что "политика" звезд советской эпохи не дала возможности молодым и перспективным исполнителям пробиться на сцену. И этой ситуацией в 1990-2000-х воспользовался украинский "десант":

Украинские артисты 20 лет от роду рванули в РФ и заполонили наш рынок собою. Самые сладкие зоны: самой красивой группой была "ВИА ГРА", самым поющим - Меладзе, самым веселым - Потап и Настя. Русской эстраде они оставили две составляющие: антигосударственность и абсолютную грязь.

Поэтому, заключил артист, после начала СВО наиболее популярными среди неукраинских, звёзд стали такие персонажи как Даня Милохин и рэпер Моргенштерн* (признана иноагентом).