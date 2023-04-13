E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло дерзкое танцевальное шоу «Грань любви», которое оставило у всех яркие впечатления. Его организаторами стали Екатерина Дерябина и Олеся Горгона. Они захотели показать жизнь женщины от ее рождения до смерти в одном действии.

Ключевым моментом выступления стали наряды участниц. Все девушки были полуобнаженными, это вызвало бурю обсуждения у зрителей. По словам авторов, именно такая форма помогла передать главную идею дэнс-спектакля – нагота символизирует честность, открытость, искренность.

В постановке приняли участие 20 человек, 18 девушек, 2 мужчин. Посмотреть на красивое завораживающее шоу люди приехали из других городов – Москвы и даже Дубая. Но не все оказались готовы принять подобное мастерство и артистизм. Некоторые зрители оставили свои негативные отзывы.