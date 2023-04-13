Граждан из РФ проинформировали о стоимости летнего отдыха на Черном море в 2023 году

Из-за подорожания заграничного отдыха россияне начали рассматривать летнеий отдых на территории РФ. Но сколько стоит летний отдых на Черном море в 2023 году.

Пообщавшись с туроператорами, стало понятно, что самое любимое направление россиян - курорты Краснодарского края. Самое большее количество забронированных отдыхов в Сочи, Анапе, Адлере. Треть туристов свой проведет отпуск в Адлере, где средний чек составляет 93,5 тысячи рублей. Анапа по душе четверти пользователям — они потратят примерно 83,5 тысячи рублей. Самый дорогой отдых оказался в Сочи. В среднем турист должен выложить 112 тысяч рублей.

А вот Крым не пользуется популярностью, хотя здесь отдых обойдется дешевле. К примеру, в Евпатории можно провести неделю отдыха за 39 тысяч рублей.

Добавим, что самой бюджетной является Абхазия. Спрос в этом году — самый высокий за последние 10 лет. Главный аргумент — цены. Они ниже сочинских на 30-40 процентов.