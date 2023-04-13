Иосиф Пригожин впервые приехал на работу на канал НТВ после недавнего приступа

Иосиф Пригожин снова вернулся к работе, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем. Недавно к российскому продюсеру прямо на съемочную площадку приезжали врачи скорой помощи. Медработники диагностировали, что у мужа Валерии случилась транзиторная ишемическая атака (ТИА).

Накануне появилась информация, что супруг Валерии вернулся на работу. Иосиф появился в студии канала НТВ. Он туда приехал для съемок новых выпусков шоу «Звезды сошлись» с соведущей Лерой Кудрявцевой. Продюсер, судя по всему, находится в прекрасном расположении духа и отлично себя чувствует.

Стоит напомнить, что врачи посоветовали Пригожину приехать в больницу для дальнейшего обследования. Но он отказался от госпитализации. Комментариев о своем состоянии здоровья музыкальный эксперт не давал.