Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева вернется в РФ в случае развода с мужем

Вячеслав Манучаров высказался по поводу возвращения в РФ Аллы Пугачевой. Долгое время артистка вместе со своими детьми живет в Израиле.

Ведущий убежден, что Примадонны может вернуться обратно на родину. Но для этого ей необходимо развестись с супругом. Манучаров отметил, что Алла Борисовна поддержала мужа, «ожидаемо получив от своих соотечественников волну критики».

Каково это, будучи легендой и достоянием страны, уехать, купить билет в один конец. Уехать не потому, что здесь плохо, и не потому, что тебя здесь не любят, а лишь потому, что твой муж решил стать «совестью нации», - сказал Вячеслав.

По словам артиста, «никто не обсуждает и не умаляет» творчество Пугачевой. Манучаров также уточнил, что после отъезда из России отношение к Примадонне сильно изменилось «из-за ее оголтелой поддержки мужа».