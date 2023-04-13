Юлия Пересильд появилась на премьере нового кинофильма «Вызов» вместе с Михаилом Тройником

Юлия Пересильд появилась на премьере кинофильма «Вызов», в котором ей досталась главная оль, с новым возлюбленным Максимом Тройником. О романтических отношениях пара официально заявиля в минувшем году. Друг другу артисты признались в любви в соцсетях, подтвердив слухи о своем романе.

Теперь же влюбленные появились вместе на мероприятии. На публике они все время держались за руки, обнимались и позировали перед камерами.

Пересильд ранее состояла в отношениях с Алексеем Учителем. Режиссеру актриса родила двух дочерей. В браке официально Юлия не состояла. Учитель не был даже разведен с матерью старшего сына, гениральным директором конкурса «Послание к человеку» Кирой Саксаганской.

Добавим, что премьера фильма «Вызов» прошла как в Кремле, так и в кинотеатре «Октябрь». Часть сцен была снята на МКС (Международная космическая станция).