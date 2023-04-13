Клим Шипенко рассказал о реакции актера Тома Круза на его фильм «Вызов»

Режиссер российского художественного фильма, который был снят на МКС (Международной Косимческой Станции) рассказал о своем мнении по поводу западных кинокритиков. По мнению Шипенко, его картину будут смотреть не только россияне.

«Вызов» станет настоящим прорывом в мироковой киноиндустрии. О съемках в космосе говорили многие крупные деятели, хотя до сегодняшнего дня посмотреть ленты на космическую тематику, снятые не в студии, а непосредственно во Вселенной, было невозможно.

«Том Круз, который тоже хотел быть первым актером в космосе, наверное, уже видел трейлер российского фильма…» - сказал режиссер.

Клим уверен, что реакция актера из Голливуда будет яркой. Однако он хочет, чтобы его творение прежде всего понравилось обычным людям, а не голливудским звездам.