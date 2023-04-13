Композитор РФ Игорь Крутой вызвал беспокойство у поклонников из-за большой потери веса

Мзыкант Игорь Николаев опубликовал новый снимок, который вызвал в Сети бурные обсуждения. Поклонники заподозрили артиста в болезни из-за его излишней худобы.

Кадры были сделана на юбилейном вечере Владимира Винокура. По словам композитора, он был очень счастлив, поскольку встретил давних друзей. Однако фанатов встревожили изменения во внешности артиста. Многие подписчики отметил, что композитор выглядит, как пенсионер. Из-за похудения одежда висит на Игоре.

К слову, несколько лет назад маэстро сообщил о том, что начал терять вес из-за сахарного диабета. На фоне проблем со здоровьем он придерживается диеты и отказывается от провоцирующих повышение сахара в крови продуктов. Несмотря на слухи о тяжелом состоянии, композитор ведет активный образ жизни. Крутой посещает разные мероприятия, регулярно играет в теннис, выполняет посильные физические упражнения.